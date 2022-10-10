游霆崴生日前夕拿本季首勝 勝投送太太有原因

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中職富邦悍將隊先發投手游霆崴（後左）10日出賽總計用87球投5局，僅被敲出3支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，好投壓制拿下本季首勝並獲選單場MVP，賽後與藝人YELLOW黃宣（後右）跳舞慶祝。中央社記者張新偉攝 111年10月10日

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（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職富邦悍將先發投手游霆崴當救火隊有心得，今天先發5局無失分率隊擊敗味全龍隊，生日前夕奪本季首勝也獲選MVP。他開玩笑說，這一勝要送13日生日的太太，就不用買禮物了。

中職富邦悍將隊投手游霆崴6月17日因為洋投羅力確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、頂替先發，今天再次當「救火隊」，頂替確診的投手李子強先發。

今天在主場新莊棒球場與味全龍隊交手，游霆崴總計用87球投5局，僅被敲出3支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，好投壓制拿下本季首勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將總教練丘昌榮表示，游霆崴比賽前半段兩好球之後會稍微閃躲，但後面越投越有自信、控球越投越好，後援上場的牛棚投手每一局也都投得很乾淨，才可以順利拿下今天的勝利。

游霆崴表示，上次羅力確診很臨時接到通知，這次準備的時間沒有這麼趕，昨天有看龍隊和統一獅隊的比賽，觀察龍隊打者球數領先落後時攻擊策略，有自己設一套投球策略，龍隊打者攻擊很積極，想辦法搶好球數，不要輕易被打出安打，今天有達到設定的目標。

游霆崴明天過25歲生日，生日前夕拿下本季首勝。他表示，今年多投後援，本來以為沒有機會拿下勝投，感謝教練團願意給機會，蠻剛好的，可以在生日前一天拿下勝投。

但游霆崴也開玩笑說，今天的勝投要送給13日生日的太太，「不是送給自己，提前送給老婆，就不用買生日禮物了」。（編輯：管中維）1111010