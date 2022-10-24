郭天信與林立爭安打王 更在意外野金手套

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中華職棒味全龍隊野手郭天信與林立競爭安打王，總教練葉君璋和教練「火哥」張建銘都鼓勵他拚，郭天信表示不強求，但他十分在意外野金手套獎項。圖為郭天信21日出賽畫面。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月24日

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中華職棒味全龍隊野手郭天信與林立競爭安打王，總教練葉君璋和教練「火哥」張建銘都鼓勵他拚，郭天信表示不強求，就算最後沒有超越也盡力了，但他十分在意外野金手套獎項。

中華職棒味全龍隊外野手郭天信今天賽前安打數137支，落後目前安打數排名首位的樂天桃猿隊林立3支，龍隊還有2場例行賽，樂天桃猿隊明天剩最後1場比賽。

郭天信8日與桃猿隊比賽時，在三壘與內野手梁家榮發生碰撞，目前手還是稍微不舒服。郭天信表示，表面沒有腫脹但裡面還有一點瘀血，手腕感覺脹脹的、手肘會刺刺的。

球隊確定有季後賽之後，郭天信有跟教練團討論要不要休息，擔心不舒服的感覺會影響到季後賽、導致沒辦法全力表現。

不過教練團鼓勵郭天信，有機會拚安打王獎項就試看看。郭天信表示，個人也會想拚，但還是希望團隊優先，不要因此影響季後賽表現；教練團有提醒，如果真的不行要講，「都打到這裡了，沒有差很多、還是拚拚看。」

郭天信表示，有時候越想要得到，反而造成反效果，如果最後沒有超過也沒關係，已經盡力了，跟安打王比起來，更想要外野金手套。

郭天信對於個人表現數據十分關心，自評今年打擊率和上壘率比較低，比較好的是盜壘和守備阻殺，對於失誤也很在意，被問起認為外野金手套競爭對手會是誰，他點名桃猿隊成晉和陳晨威，兩人今年表現都很不錯。（編輯：屈享平）1111024