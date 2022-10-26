辛元旭11局敲再見安 悍將勝獅例行賽封關

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中華職棒富邦悍將隊26日在新莊棒球場迎戰統一獅隊，悍將靠著11局下辛元旭一記再見安打，終場以2比1擊敗獅，拿下本季最終戰勝利。中央社 111年10月26日

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（中央社記者龍柏安台北26日電）富邦悍將今天在延長賽11局下半，靠著辛元旭在滿壘情況下敲出中間方向的再見安打，助球隊以2比1擊敗統一獅隊，用勝利替賽季劃下句點。

中華職棒大聯盟季後挑戰賽戲碼已提前出爐，將由中信兄弟與味全龍隊在29日攜手上演經典「龍象大戰」，今天則由獅隊和悍將進行例行賽「封關戰」補賽。

獅隊與悍將之戰上週六進行至第3局上半，受雨勢影響比賽未完成，比賽保留至今晚於新莊棒球場進行補賽。

悍將投手陳仕朋開局控球出狀況，在2出局後接連送出四壞與觸身保送，讓獅隊的許哲晏與邱智呈先後上壘，接下來潘傑楷適時擊出中外野平飛一壘安打，將二壘上的隊友送回本壘，替球隊打下第1分。

陷入落後的悍將在6局下展開反撲，開路先鋒王正棠先敲出三壘安打，形成得分絕佳機會，不料獅隊投手林子崴接下來因暴投直接奉送對手1分，也讓悍將成功追平比數。

兩隊接下來一路持平，直到延長賽11局下，悍將靠著安打與保送攻占一、二壘，接下來于森旭透過犧牲觸擊將跑者送上三壘。

獅隊選擇利用保送將壘包填滿，沒想到接下來辛元旭一棒把球敲至中外野，靠著這記再見安打，助悍將歷經延長賽以2比1拿下最後勝利。（編輯：張芷瑄）1111026

中華職棒富邦悍將隊辛元旭26日在新莊主場迎戰統一獅隊，11局下敲出再見安打，助隊以2比1拿勝，難掩興奮。中央社 111年10月26日

中職富邦悍將隊26日在新莊棒球場迎戰統一獅隊，悍將辛元旭11局敲出再見安打，助隊拿勝，賽後悍將選手開心衝進場內慶祝。中央社 111年10月26日

中華職棒富邦悍將隊26日在新莊棒球場迎戰統一獅隊，終場以2比1擊敗獅隊，賽後全隊在場中向球迷鞠躬致意，感謝球迷一路支持。中央社 111年10月26日