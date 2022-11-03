納達爾喜獲麟兒後出師不利 巴黎大師賽苦戰吞敗

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（中央社巴黎2日綜合外電報導）西班牙男網猛將納達爾（Rafael Nadal）喜獲麟兒後出師不利，今天在巴黎大師賽（Paris Masters）第2輪苦戰3盤，仍不敵美國好手保羅（Tommy Paul）。

法新社報導，這是納達爾與夫人以及剛出生的兒子在家鄉馬約卡（Mallorca）共享天倫之樂2個月後，首次踏上男單賽場，貴為賽會第2種子的他首輪輪空。

納達爾首盤早早就被破發，但隨即穩住腳步，接下來6局拿下5局，以6比3輕鬆贏得首盤。

但保羅也非省油的燈，第2盤靠搶七拿下後，第3盤抓住納達爾久未比賽疏於練習的弱點，一路壓著納達爾打，在這盤3次破發，最終贏得生涯最大勝利。

納達爾賽後表示：「拿下第1盤，第2盤又破發後，我原本已經勝券在握，但之後的那局我打得糟透了。關鍵時刻打那麼差，我確實不配贏球。」

納達爾生涯至今14度稱王法國公開賽（French Open）男單，但在伯西體育場（Bercy Stadium）舉行的巴黎大師賽，他從未拿過冠軍。

納達爾說：「這兩個月我有多忙就不用說了，人總是會找藉口，但到頭來都是一樣，你打得好就贏，打不好就輸。」

笑擁22座大滿貫賽金盃的納達爾還說，預定會參加13至20日在義大利杜林（Turin）舉行的ATP世界巡迴年終賽（ATP World Tour Finals）。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111103