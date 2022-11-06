溜冰世錦賽輪滑速度過樁添2金 台灣累計14金13銀11銅創隊史最佳

（中央社記者黃巧雯台北6日電）世界全項目溜冰錦標賽再傳捷報，體育署今天表示，台灣選手鄭宇翔、劉巧兮各在自由式輪滑速度過樁項目成年男、女子組奪金，陳貝怡在女子組摘銀，台灣在成女組完成「金包銀」成就。



2022年世界全項目溜冰錦標賽在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行，體育署今天發布新聞稿表示，自由式輪滑速度過樁項目，台灣選手鄭宇翔及劉巧兮發揮最佳實力，分別奪得成年男、女子組金牌，總統蔡英文在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現。



體育署指出，成人組繳出2金、1銀、1銅成績，除了鄭宇翔及劉巧兮拿下金牌外，女將陳貝怡也奪得成女組銀牌，台灣在成女項目繳出「金包銀」佳績，男子選手楊曾智則在成男組拿下銅牌，與鄭宇翔共同站上頒獎台。



青年組部分，體育署表示，在青女組金牌丁于恩及青男組金牌郭加恩的領軍下，共進帳2金、2銀、1銅，顯示台灣在速度過樁項目的堅強實力。



根據體育署統計，目前台灣代表隊總獎牌數來到14金、13銀、11銅，已是台灣歷年參加世界全項目溜冰錦標賽的最佳成績，未來還有曲棍球、競速溜冰馬拉松賽以及自由式對抗賽等項目，還有機會持續進帳獎牌。（編輯：張雅淨）1111106