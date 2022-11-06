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黃亭瑄亞太女子業餘錦標賽封后 台灣高球第一人[影]

2022/11/6 18:13（11/6 19:29 更新）
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台灣業餘高球選手黃亭瑄6日在亞太女子業餘錦標賽最終輪，繳出低於標準3桿的69桿，4輪總桿數277桿，以2桿之差獲得冠軍，締造首名台灣選手在亞太女子業餘錦標賽奪冠紀錄。（中華高協提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月6日
台灣業餘高球選手黃亭瑄6日在亞太女子業餘錦標賽最終輪，繳出低於標準3桿的69桿，4輪總桿數277桿，以2桿之差獲得冠軍，締造首名台灣選手在亞太女子業餘錦標賽奪冠紀錄。（中華高協提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月6日
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣業餘高球選手黃亭瑄今天在亞太女子業餘錦標賽最終輪，繳出低於標準3桿的69桿，4輪合計277桿，以2桿之差獲得冠軍，也是台灣女將第一人。

2022年亞太女子業餘錦標賽在泰國舉行，台灣選手除了黃亭瑄，還有陳宥竹、盧昕妤、廖信淳、許淮茜、吳純葳等多名好手參賽。

黃亭瑄今天從領先組出發，儘管一開始吞下2個柏忌，但隨後調整好節奏，全場抓下6鳥，揮出69桿，4輪總桿數以低於標準11桿的277桿，以2桿的優勢封后，並締造首名台灣選手在亞太女子業餘錦標賽奪冠紀錄。

這座冠軍也為黃亭瑄贏得明年度英國女子高球公開賽（AIG Women's Open）、愛維養女子錦標賽（Amundi Evian Championship）等賽事參賽資格。

其他台將表現，盧昕妤繳出282桿，並列第6；陳宥竹、廖信淳同以290桿，並列第29；許淮茜291桿，並列第35；吳純葳301桿，排名51。（編輯：張雅淨）1111106

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