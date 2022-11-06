PLG辛特力轟42分個人新高 富邦勇士收2連勝

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P. LEAGUE+聯盟6日進行台北富邦勇士與高雄17直播鋼鐵人之戰，富邦勇士洋將辛特力（右）在第一節比賽攻下21分，追平聯盟球員單節21分紀錄。中央社記者鄭清元攝 111年11月6日

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士洋將辛特力今天轟下42分，締造個人新高，首節攻下21分則是追平聯盟單節得分紀錄，率隊以117比114力退高雄17直播鋼鐵人，2連勝入袋。

富邦勇士昨天開幕戰擊敗新竹街口攻城獅後，今天繼續在主場台北和平籃球館與鋼鐵人交手。

勇士隊洋將辛特力（Michael Singletary）連2年總冠軍賽都獲選為MVP，今天開賽火力凶猛，首節轟下21分，追平2021-22球季新北國王洋將麥卡洛（Chris McCullough）所締造的單節得分紀錄，加上勇士團隊命中率超過7成，首節取得41比20領先。

鋼鐵人次節手感逐漸回溫，靠著洋將哈里斯（Manny Harris）、陳又瑋、藍少甫、王柏智輪流在外線挹注火力，團隊單節攻下42分，將比分追成62比65。

兩隊第3節上演拉鋸戰，勇士在辛特力帶領下，將分數拉開至93比86。

鋼鐵人儘管決勝節一度落後雙位數，但依舊展現韌性，急起直追，並靠著陳又瑋讀秒階段飆進三分球，一度追成1分差，而辛特力關鍵時刻再度出手，2罰全中、追加保險分，最終勇士就以117比114贏得勝利，開季2連勝到手。

富邦勇士此役以辛特力表現最亮眼，單場進帳42分，改寫個人紀錄，另有12籃板、6助攻，而另名洋將強森（Chris Johnson）不但展現場上爆發力，還繳出17分、11籃板、9助攻，只差1助攻就能達成「大三元」。

鋼鐵人雙洋將單場得分都破20分，哈里斯、鐵米（Femi Olujobi）各得24分、28分，但未能幫助球隊拿下勝利。（編輯：張雅淨）1111106

P. LEAGUE+聯盟台北富邦勇士6日對上高雄17直播鋼鐵人，富邦勇士洋將強森（圖）在第一節上演反手灌籃美技。中央社記者鄭清元攝 111年11月6日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士6日以117比114力退高雄17直播鋼鐵人，富邦勇士洋將辛特力單場進帳42分，締造個人新高，首節轟下21分追平聯盟單節得分紀錄。辛特力在賽末罰球進球後露出喜悅神情，準備迎接勝利。中央社記者鄭清元攝 111年11月6日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士6日以117比114戰勝高雄17直播鋼鐵人，富邦勇士張宗憲（持球者）為球隊進帳11分，助隊獲勝。中央社記者鄭清元攝 111年11月6日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士6日交手高雄17直播鋼鐵人，鋼鐵人洋將哈里斯（右白衣）在第3節中蓋了富邦勇士曾祥鈞（右黑衣）火鍋，成功防守對手進攻。中央社記者鄭清元攝 111年11月6日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士6日以117比114力退高雄17直播鋼鐵人，富邦勇士曾祥鈞在比賽中上演灌籃美技，助隊得分。中央社記者鄭清元攝 111年11月6日