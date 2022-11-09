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台灣大賽桃猿賽續變陣 陳晨威改打開路先鋒

2022/11/9 17:21（11/9 17:34 更新）
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中職樂天桃猿總冠軍賽吞下3連敗，9日晚間第4戰出戰中信兄弟面臨背水一戰，由陳晨威擔任開路先鋒。（中央社檔案照片）
中職樂天桃猿總冠軍賽吞下3連敗，9日晚間第4戰出戰中信兄弟面臨背水一戰，由陳晨威擔任開路先鋒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台中9日電）中職樂天桃猿總冠軍賽吞下3連敗，今晚第4戰出戰中信兄弟面臨背水一戰，打線繼續大搬風，由系列賽狀況最火熱的陳晨威擔任開路先鋒。

桃猿隊昨天總冠軍賽第3戰調整打線，讓打擊「3冠王」的林立重回第1棒，成晉擔任第2棒，兩人首局連續安打，看似收到成效，但團隊全場出現10支安打，得點圈得分效率卻不佳，最終以2比7不敵中信兄弟，系列賽以0比3落後。

兄弟隊最快今晚在主場台中洲際棒球場封王，桃猿隊已無退路，除了派出生涯總冠軍賽5勝0敗的投手王溢正力挽狂瀾外，打線再度大幅變動。

總冠軍賽前3戰擊出6支安打、手感火燙的陳晨威從第9棒，改打第1棒，成晉、林立分別為第2、3棒。

捕手林泓育休兵，改由嚴宏鈞蹲捕，三壘則由郭永維頂替梁家榮。（編輯：張雅淨）1111109

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