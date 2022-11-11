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李灝宇、鄭宗哲好表現 入選美職1A聯盟明星隊

2022/11/11 15:28
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）美國職棒小聯盟今天公布年度獎項和明星隊，台灣好手費城人隊野手李灝宇、海盜隊野手鄭宗哲都入選小聯盟1A佛羅里達州立聯盟明星隊。

美國職棒費城人隊台灣好手「怪力男」李灝宇去年球季在新人聯盟出賽，今年最高層級到小聯盟高階1A，大多數時間在小聯盟1A出賽。

李灝宇本季在1A總計68場出賽敲出73支安打、7發全壘打，貢獻50分打點，打擊率2成83，在新人聯盟、高階1A各有1轟，今年合計敲出9發全壘打。

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匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲去年也是在新人聯盟出賽，今年曾支援大聯盟春訓熱身賽，首場比賽就開轟，本季整季在小聯盟1A出賽，總計104場比賽敲出104支安打，包括6發全壘打，貢獻52分打點，跑出33次盜壘成功，打擊率2成70、表現不錯。

美國職棒小聯盟公布年度明星隊陣容，李灝宇入選佛羅里達州立聯盟（Florida State League）明星隊二壘手，鄭宗哲則是明星隊游擊手；佛羅里達州立聯盟年度MVP為紐約大都會隊的野手桑托斯（Omar De Los Santos）。（編輯：張芷瑄）1111111

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