劉世芳赴柬埔寨出席AFF大會 爭取出任亞足聯執委

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（中央社記者王揚宇台北14日電）民進黨立委劉世芳獲東南亞足球聯盟（AFF）邀請，昨天以觀察員身分出席在柬埔寨舉行的AFF大會；她表示，今天於AFF理事會中簡報，向12個會員國代表爭取支持，出任亞足聯女性執委。

致力推動女子足球的劉世芳，今天發布新聞稿指出，這次獲得大會邀請，除是代表中華民國足協拓展足球外交，更重要的是為明年的亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation，AFC）執委會議，爭取執委席次拉票。

劉世芳說，這次的AFF大會於13日至15日舉行，在今天的AFF理事會中，她到場演說時提到，台灣近年來在足球，特別是女足，有非常令人振奮的發展，因此希望能爭取執委席次，強化台灣的足球外交。

劉世芳也指出，希望為東亞女足發展盡一份心力，也能藉由參與AFC讓台灣足球界接受更多刺激、提升實力，讓台灣的女足推動與性平經驗分享至亞洲，讓世界看見台灣。

AFC執委會選舉將在2023年2月1日至2日的巴林會議舉辦，屆時所選出執委任期為2023年至2027年。（編輯：謝佳珍）1111114