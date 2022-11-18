鄭浩恩延長賽關鍵攻勢 國中軟式聯賽新明晉4強

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111學年度國中棒球聯賽軟式組8強戰，桃園市新明國中（圖）18日與台中市中山國中交手，兩隊鏖戰8局才分勝負，終場由新明以3比2拿勝，晉級4強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月18日

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）國中軟式棒球聯賽8強，桃園市新明國中8強與台中市中山國中交手，兩隊鏖戰8局才分勝負，新明靠著「金剛」鄭浩恩關鍵一擊造讓對手發生致命失誤，率隊以3比2拿勝、連2年晉級4強。

111學年度國中軟式棒球聯賽8強今天舉行，上屆冠軍台中市中山國中、亞軍桃園市新明國中提前碰頭，正規7局打完，兩隊投手、守備展現水準，攻勢都不多，都沒能拿下分數。

7局下新明1人出局後靠著觸身球、失誤、保送一度攻占滿壘，中山投手頻頻牽制，最後三振打者、再於本壘前觸殺新明跑者，沒讓新明拿下分數。

延長賽突破僵局制第8局，先攻的中山利用戰術，讓新明捕手發生失誤，三壘跑者率先衝回本壘攻下全場第一分，接著蔡仲宸敲出安打再添1分；新明8局下靠著觸身球先進帳1分，鄭丞皓高飛犧牲打送回追平分，兩人出局後，「金剛」鄭浩恩敲出強勁滾地球造成中山三壘手失誤，新明跑回再見分。

國二鄭浩恩關鍵打擊建功，他說，當下教練提醒不要想太多，專心打好就好，很開心可以有表現，感謝教練、同學、家長的鼓勵。鄭浩恩國小就是龜山主力，他提到，升上國中一開始打不好，到升國二暑假參加金龍盃等比賽，才逐漸越打越好、打出信心。

新明拿下關鍵一勝，總教練黃湋志表示，中山是可敬的對手、穩定性很高，球隊幾次壘上有人時頻頻被牽制，有提醒球員注意離壘距離、要沉住氣，「小朋友表現可圈可點，這種軟式比賽容易打到延長賽PK，一定要堅持到最後。」

新明拿勝晉級，4強「桃園內戰」將與光明國中交手，新北市二重國中則與嘉義縣東石國中交手，勝隊取得冠軍戰門票。（編輯：陳政偉）1111118