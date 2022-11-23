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通膨攪局 巴黎奧運組委會預算恐增10%

2022/11/23 15:21
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（中央社巴黎22日綜合外電報導）2024巴黎奧林匹克運動會組織委員會（COJO）今天表示，委員會所須負擔的巴黎奧運預算必須增加10%左右，相當於4億歐元（約新台幣129億元），其中有一半金額要歸因於通貨膨脹。

法新社報導，巴黎奧運組織委員會預定於12月12日的理事會會議上敲定追加預算案。

巴黎於2017年取得夏季奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympics）主辦權，最初預估籌辦經費為66億歐元，由巴黎奧運組織委員會與負責奧運場館以及相關基礎設施建設的公司Solideo平均運用。

預算總額在今年夏天增加到80億歐元，巴黎奧運組織委員會辦賽費用達到40億歐元。

巴黎奧運組織委員會財務長拉克羅瓦（Fabrice Lacroix）向媒體簡報時說，巴黎奧運組織委員會可望達成向當地贊助商募得11億歐元的目標。

巴黎奧運組織委員會還表示，占預期營收1/3的門票銷售應該可以超過2021年設定的12.65億歐元目標。

巴黎奧運組織委員會的其餘收入來自國際奧林匹克委員會（IOC）。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1111123

#巴黎奧運組織委員會
#巴黎奧運
#法新社
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