孫易磊均速提升至145公里 黑豹旗好投穀保拿勝

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）黑豹旗青棒賽32強穀保家商今天與善化高中交手，穀保先發投手孫易磊4局無失分、好投壓制，率隊以13比2、5局拿勝晉級；孫易磊均速提升至145公里，畢業是否挑戰選秀還要考慮。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽32強在三重棒球場舉行，穀保家商今天與善化高中交手，穀保派出高三投手孫易磊先發，孫易磊前3局展現壓制力，讓對手9上9下。

孫易磊4局稍微有狀況，先保送首名打者，2人出局後再投出觸身球保送，接著三振化解危機，今天總計投4局，沒被敲出安打，投出6次三振、無失分。

穀保打線發揮，團隊敲出12支安打，林佳緯單場3安2打點率隊拿下比賽勝利、晉級16強，下一戰將與台東體中交手。

穀保總教練周宗志表示，孫易磊今天前3局狀況不錯，無論是直球還是變化球的控制能力都蠻好的，只有曲球狀況比較沒有到位，但有提醒孫易磊，3局投完用球數約30顆，4局的狀況比較不應該，身為先發投手應該要有拉長投球局數的能力。

孫易磊目前最快球速約149公里，周宗志表示，這陣子感覺他均速提升很多，均速可達144至145公里，是最明顯的成長， 透過科學化訓練和儀器測量，有數據可以讓球員參考，也有訓練和修正的方向。

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孫易磊是今年U18世界盃棒球賽國手，他表示經過U18世界盃洗禮，有發現自己有一些地方要調整，希望身體可以再壯一點，身材如果可以更好，包括投球速度、打擊距離和穩定性應該都可以提升。

孫易磊是投打二刀流，他表示目前有開始思考畢業後要繼續升學還是投入職棒選秀，主要考量的點是自評完成度還不是很夠，至於最後決定可能要到打完這學期的比賽才會比較明朗。（編輯：張芷瑄）1111125