PLG辛巴關鍵火鍋 攻城獅險勝鋼鐵人

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台灣職籃P. LEAGUE+新竹街口攻城獅隊29日作客高雄，終場以102比101擊敗高雄17直播鋼鐵人隊，攻城獅洋將辛巴（中）全場繳出29分、15籃板，還有一記關鍵火鍋，助隊奪勝。（新竹街口攻城獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月29日

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣職籃P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天最多領先18分，而高雄17直播鋼鐵人決勝節倒數3.5分鐘拉出13比2攻勢，追成1分差，攻城獅靠著辛巴關鍵火鍋，以102比101險勝。

鋼鐵人今天在主場高雄市鳳山運動園區體育館出戰攻城獅，陣中射手呂政儒因傷缺陣，而後衛周儀翔傷癒復出後，前一役從替補出發，出戰攻城獅一役則重回先發行列。

攻城獅開賽就取得9比0領先，鋼鐵人靠著鈦強（Terrence Jones）三分球才止血，攻城獅憑藉著「雙塔」組合辛巴（Sim Bhullar）、阿提諾（William Artino），掌握禁區優勢，上半場結束以52比42領先，其中攻城獅禁區得分就占30分。

鋼鐵人攻勢則集中在鈦強身上，前2節就攻下22分，也是阻止攻城獅進一步拉開比分的關鍵。

攻城獅後衛高國豪第3節單節進帳11分，幫助攻城獅最多領先18分，而末節鋼鐵人展開反攻，王律翔、鈦強輪流在外線開火，在最後3.5分鐘拉出一波13比2攻勢，追成僅剩1分差。

辛巴倒數10.21秒兩罰落空，未能追加保險分，隨後由鋼鐵人發動最後一波攻勢，鈦強上籃時，辛巴賞了鈦強一記火鍋，攻城獅最終以1分差帶走勝利，鋼鐵人苦吞開季5連敗，也是6隊中唯一還未開胡的球隊。

攻城獅此役3人得分20分以上，辛巴繳出29分、15籃板、2阻攻，阿提諾進帳26分、14籃板，高國豪表現全面，拿下22分、9籃板、7助攻、4抄截。

鈦強加盟鋼鐵人後的第2場比賽，攻下全場最高的43分，另有15籃板、4助攻、4抄截，但未能幫助球隊逆轉戰局。（編輯：張雅淨）1111129