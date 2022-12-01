PLG國王與洪志善續約 盼助年輕後衛成長

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王今天宣布與後衛洪志善續約，總經理毛加恩說，洪志善擁有的經驗不僅能助年輕後衛群成長，還能夠傳承李愷諺、林書緯，讓他們全面性突破。

37歲的洪志善過去曾在超級籃球聯賽（SBL）奮戰11個球季，期間也曾挑戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），返台後加入富邦勇士，上季改披新北國王戰袍。

新北國王今天發布新聞稿宣布洪志善回歸的消息，毛加恩表示，整個暑假都一直與洪志善保持聯繫，不僅尊重其個人生涯規劃，還讓洪志善有足夠的時間考慮，很高興洪志善最後選擇回歸。

「洪志善不論是場上的貢獻、休息室的領導，以及協助球員與教練團的溝通，扮演非常重要的角色。」毛加恩認為，林仕軒、李威廷、高承恩等年輕後衛很需要洪志善的領導，甚至是李愷諺、林書緯也有很多需要跟他學習的地方。

國王隊總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，洪志善的回歸絕對會帶給球隊很大的幫助，他認為洪志善猶如「場上的教練」，能夠協助場上的其他4名球員更了解在每個戰術該扮演的角色，「他是名能夠帶領球隊更上一層樓的球員，很興奮能夠再次擁有他帶領團隊」。

洪志善上季代表新北國王出賽18場賽事，平均出賽18分鐘，貢獻3.8分、1.9籃板、2.5助攻。球團表示，一向以團隊型球員著稱的洪志善，雖然帳面數據並不出色，但經驗、節奏掌控以及閱讀比賽的能力，帶給球隊相當大的幫助，是國王隊板凳群不可忽視的戰力。（編輯：張雅淨）1111201