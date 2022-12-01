更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣溫明回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度
首頁 / 運動

劉世芳參選亞足聯女性執委 通過資格審查

2022/12/1 19:16（12/1 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華民國足球協會1日表示，民進黨立委劉世芳（右2）爭取參選亞足聯女性執委（東亞區）和國際足總女性理事會理事，目前已通過資格審查，可正式參選。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月1日
中華民國足球協會1日表示，民進黨立委劉世芳（右2）爭取參選亞足聯女性執委（東亞區）和國際足總女性理事會理事，目前已通過資格審查，可正式參選。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北1日電）民進黨立委劉世芳致力推動女子足球，中華民國足球協會今天表示，劉世芳參選亞足聯女性執委（東亞區）和國際足球總會（FIFA）女性理事會理事，已通過資格審查，可正式參選。

劉世芳除了擔任民進黨立委外，同時還是高雄市體育總會足球委員會主任委員，中華民國足球協會今天發布新聞稿表示，劉世芳近年積極奔走，協助高雄大學設立運動競技學系足球組，提供南部的高中球員除了北上求學以外另一條出路，並協助完成楠梓文中足球場的建設工程，在高雄推動基層足球扎根的成就有目共睹。

劉世芳日前也藉著獲得東南亞足協（AFF）邀請出席東南亞足協大會的機會，向在場12國進行簡報，介紹近年高雄基層與台灣足球發展，並爭取東南亞會員國支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

足協指出，昨天接獲亞洲足球聯合會（AFC）來信通知，劉世芳參選第33屆亞足聯女性執委（東亞區）和2023-2027國際足總女性理事會理事已經通過資格審查，可正式參選，將面臨來自北韓的現任東亞區女性執委韓恩璟（Han Un Gyong，音譯）等候選人的挑戰。

AFC執委會選舉預計將在2023年2月1日至2日的巴林會議舉辦，屆時所選出執委任期為2023年至2027年，足協表示，預祝劉世芳順利高票當選，將推動基層足球與性別平等的經驗，推廣至亞足聯與國際足總。（編輯：張芷瑄）1111201

#劉世芳
#亞足聯
#足協
劉世芳
無人機資安認驗證能量 數位部明年3月起全面建置 劉世芳赴柬埔寨出席AFF大會 爭取出任亞足聯執委
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族