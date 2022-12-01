劉世芳參選亞足聯女性執委 通過資格審查

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中華民國足球協會1日表示，民進黨立委劉世芳（右2）爭取參選亞足聯女性執委（東亞區）和國際足總女性理事會理事，目前已通過資格審查，可正式參選。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月1日

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）民進黨立委劉世芳致力推動女子足球，中華民國足球協會今天表示，劉世芳參選亞足聯女性執委（東亞區）和國際足球總會（FIFA）女性理事會理事，已通過資格審查，可正式參選。

劉世芳除了擔任民進黨立委外，同時還是高雄市體育總會足球委員會主任委員，中華民國足球協會今天發布新聞稿表示，劉世芳近年積極奔走，協助高雄大學設立運動競技學系足球組，提供南部的高中球員除了北上求學以外另一條出路，並協助完成楠梓文中足球場的建設工程，在高雄推動基層足球扎根的成就有目共睹。

劉世芳日前也藉著獲得東南亞足協（AFF）邀請出席東南亞足協大會的機會，向在場12國進行簡報，介紹近年高雄基層與台灣足球發展，並爭取東南亞會員國支持。

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足協指出，昨天接獲亞洲足球聯合會（AFC）來信通知，劉世芳參選第33屆亞足聯女性執委（東亞區）和2023-2027國際足總女性理事會理事已經通過資格審查，可正式參選，將面臨來自北韓的現任東亞區女性執委韓恩璟（Han Un Gyong，音譯）等候選人的挑戰。

AFC執委會選舉預計將在2023年2月1日至2日的巴林會議舉辦，屆時所選出執委任期為2023年至2027年，足協表示，預祝劉世芳順利高票當選，將推動基層足球與性別平等的經驗，推廣至亞足聯與國際足總。（編輯：張芷瑄）1111201