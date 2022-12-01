更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣溫明回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度
首頁 / 運動

巴西球王比利因結腸腫瘤再次住院 重新評估化療

2022/12/1 20:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖保羅30日綜合外電報導）巴西球王比利（Pele）的醫師群今天表示，去年發現長出結腸腫瘤的比利已經再次住院，以「重新評估」他的治療方式，這是82歲足球傳奇明星比利的最新健康問題。

法新社報導，醫療團隊發表聲明指出，原名納西門托（Edson Arantes do Nascimento）的比利被送往巴西聖保羅的醫院，「以重新評估他接受的結腸腫瘤化學療法，他是在2021年9月診斷出有腫瘤」。

聲明中並說：「他入住的是普通病房，無需特別護理或準特別護理…他完全具備生命機能，情況穩定。」

比利的女兒凱莉．納西門托（Kely Nascimento）告訴球迷，比利並未出現緊急狀況。

她在社群媒體Instagram留言：「沒出現什麼緊急狀況，也沒有病況嚴重的新預測…我們感謝大家的關愛。」

比利另一名女兒佛萊維雅．納西門托（Flavia Nascimento）否認有關父親病況惡化的傳言。

她在一段影片中表示，「因為我爸爸去醫院作些檢查，外界產生了一些誤解」，住院是例行治療之一，為的是「監測他的癌症狀況」。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111201

#球王比利
#凱莉．納西門托
#佛萊維雅．納西門托
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族