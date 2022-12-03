PLG強森轟36分領軍 勇士賞鋼鐵人6連敗

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（中央社記者龍柏安台北3日電）PLG台北富邦勇士今天靠著洋將強森轟下全隊最高的36分，加上第4節最後35.8秒內連拿8分、收割戰果，最終125比119擊敗高雄17直播鋼鐵人，並賞給對手6連敗。

P. LEAGUE+聯盟今天兩地開打，下午高雄17直播鋼鐵人在主場鳳山體育館，迎戰衛冕軍台北富邦勇士，晚間則由新竹街口攻城獅，在新竹縣體育館出戰福爾摩沙台新夢想家。

富邦開季拿下3連勝後苦吞2連敗，今天面對本季勝場還未開胡的鋼鐵人，前3節打完僅以90比83取得微幅領先。

第4節鋼鐵人靠著周儀錫飆進4顆三分球、單節轟下16分領軍，在比賽結束前最後47.4秒追到只差3分，無奈接下來強森（Chris Johnson）接管戰局，個人連拿8分穩住勝基，成功拿下勝利。

強森今天繳出36分、11籃板、5助攻、4抄截與3阻攻的全方位成績單，本土長人曾祥鈞也拿下21分、7籃板，看板球星「野獸」林志傑則攻下本季新高的18分。

鋼鐵人洋將鈦強（Terrence Jones）今天攻下全場最高的39分、12籃板，首度「開箱」的新洋將鑀倫（Aaron Harrison）拿下27分，周儀翔也有18分進帳。

值得一提的是，今天鋼鐵人與勇士合力飆分衝破天際線，兩隊合力轟下244分，改寫上季新北國王與新竹街口攻城獅攜手寫下的單場239分聯盟記錄。

至於主場出擊的攻城獅，今天靠著比賽結束前最後17.2秒，「新台灣人」阿提諾（William Artino）妙傳籃下的伊波卡（Ifeanyi Uzoma Eboka）得分，加上回頭夢想家本土後衛林俊吉三分失手，最終攻城獅以82比77留下勝利。（編輯：張芷瑄）1111203