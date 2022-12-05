威力盃桃園連5戰變陣晉冠軍戰 拚隊史第6冠

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2022年第10屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊5日4強與新北市隊交手，桃園市隊許邵傑（圖）投打俱佳，率隊以11比1、4局拿勝，晉級冠軍戰，將挑戰隊史第6冠。中央社記者謝靜雯攝 111年12月5日

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（中央社記者謝靜雯花蓮5日電）威力盃少棒賽桃園市隊4強與新北市隊交手，桃園市隊許邵傑投打俱佳，率隊以11比1、4局拿勝晉級冠軍戰；總教練干易哲透露，此次每場比賽打序都不一樣，找出最佳隊形，力拚隊史第6冠。

2022年花蓮台彩威力盃少棒賽今天桃園市隊4強與新北市隊交手，桃園市隊派出主力投手許邵傑先發，許邵傑開賽有點狀況，被敲2支安打失掉1分，但2局開始沒有再多掉分數。

桃園市隊2局追分，吳昀熹率先敲出安打，靠著野手選擇、許邵傑適時二壘打送回追平分，接著靠保送、觸身球保送擠回超前分，再靠著接連暴投跑回分數，2人出局後觸身球保送、范宸竣適時安打送回第5分。

桃園市隊3局攻勢再起，靠著單局7安、對手2次守備失誤，一口氣再添6分、奠定勝基，順利拿下比賽勝利。許邵傑先發投4局被敲2支安打，失掉1分責失分，拿下勝投。

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桃園市隊此次預賽先擊敗雲林縣隊，接著不敵台中市隊，以分組排名第2晉級決賽，決賽首戰與台中市隊再度碰頭，復仇成功、晉級8強，今天上午8強先擊敗台北市隊，下午4強再擊敗新北市隊、晉級冠軍戰。

干易哲表示，目前為止5場比賽打完，幾乎每場打序都不一樣，聯隊狀況比較難掌握，誰狀況好就讓誰上場，目前排出來的打序跟一開始設定的其實都不一樣，一直變動，就是要找出最佳隊形，「明天最後一場比賽，挑戰隊史第6冠、完成2連霸。」（編輯：張雅淨）1111205