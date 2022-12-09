中信兄弟非契約保留球員12人 張聖豪、黃弘毅等4人簽回

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中信兄弟球團表示，張聖豪、劉貴元、黃弘毅及黃鈞麟確定會再簽回。圖為10月U23世界盃棒球賽張聖豪上場打擊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中華職棒中信兄弟今天繳交60人契約保留名單，兄弟共12人不在契約保留名單中，兄弟球團表示，劉貴元、張聖豪、黃弘毅及黃鈞麟確定會再簽回。

中華職棒中信兄弟隊今天公告60人契約球員保留名單，投手王梓安、鄭佳彥、李家成、林瑞祥、黃弘毅、周磊，捕手吳明鴻、林明杰、張聖豪、內野手張志強、外野手黃鈞麟、劉貴元，不在名單內。

兄弟球團回覆，不在兄弟60人契約保留名單內的球員，劉貴元、張聖豪、黃弘毅及黃鈞麟確定會再簽回。

黃弘毅於2019年選秀會第5輪被兄弟選進，兄弟今年季後也送黃弘毅至澳洲職棒、加盟奧克蘭喙頭蜥隊（Auckland Tuatara），希望透過比賽讓他磨練、累積經驗。

另外，兄弟球團也表示，周磊及張志強將安排轉職，其他名單外之球員會再另行討論，釋出名單將於下週正式公佈。（編輯：屈享平）1111209