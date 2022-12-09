富邦悍將釋出陽耀勳等9人 林益全高國輝溝通續約或轉任可能

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中職富邦悍將隊9日提交60人保留名單，野手林益全（右）、高國輝（左）等人不在名單內，球團持續溝通續約或轉任可能性。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職富邦悍將隊今天提交60人保留名單，並公告釋出陽耀勳等9名球員，另外野手林益全、高國輝、投手陳鴻文、王躍霖、捕手林琨笙不在保留名單內，球團持續溝通續約或轉任可能性。

中華職棒富邦悍將隊今天提交契約保留球員名單共60人，總計18名球員沒有列入保留名單中，除已於擴編選秀會被台鋼雄鷹指名的內野手胡冠俞、完成千場出賽紀錄後將專職教練的詹智堯、轉任球隊翻譯的周奕丞，以及因疫情暫時支援二軍賽事的林憲章回歸訓練員外，尚有14名球員未在保留名單之中。

悍將發布新聞稿表示，因保留名額限制與整體戰力規劃等綜合考量，未在保留名單的球員投手林詠翔、林逸翔、張耿豪、張瑞麟、洪聖欽、林柏佑，以及野手許宸銘、陽耀勳、高孝儀等共計9人，球團除感謝這些球員們對球隊的貢獻與付出外，也祝福球員們未來能夠有其他更好的發展空間與機會。

另外，投手陳鴻文、王躍霖、捕手林琨笙、野手林益全、高國輝等5名球員雖未列入契約保留名單，悍將球團仍會持續與球員及經紀公司討論續約或轉任其他職務之各種可能性，期盼新球季能繼續共同為悍將效力，同時也給予選手更多發揮空間和機會。（編輯：張芷瑄）1111209