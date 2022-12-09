味全龍契約保留名單唯一未滿60人 藍翊誠議約中

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中職味全龍隊公布契約保留名單僅59人，是5隊中唯一沒有達60人上限的球隊，領隊丁仲緯解釋，主要是新秀藍翊誠（圖）在當兵、所以還在議約。（中華職棒提供）

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊公布契約保留名單僅59人，是5隊中唯一沒有達60人上限的球隊，領隊丁仲緯解釋，主要是新秀藍翊誠在當兵、所以還在議約，不在名單中的11人還沒有確定要簽回幾人。

中華職棒各隊今天繳交60人契約保留名單，味全龍隊僅交59人，不在契約保留名單球員共11人，包括投手游宗儒、陳良志、廖文揚、林羿豪、陳明軒、劉崇聖，外野手林驛騰、林旺衛、高淮安、曾陶鎔和陳震洋。

領隊丁仲緯表示，沒有提交滿60人主要是今年選秀第7輪選進的左投手藍翊誠還在當兵，所以還在議約期，至於不在契約保留名單中的球員要簽回幾人還不確定。

丁仲緯解釋，根據聯盟規定，新球隊台鋼雄鷹隊與非契約保留名單球員在12月31日前有優先議約權，龍隊先前也有經歷過，所以很清楚這個狀況，龍隊也會綜合評估其他球隊非契約保留名單球員才會做最後決定。

此外，樂天桃猿隊總計6人不在契約保留名單內，包括投手游朝惟、曾琦、張明翔、李承禎、何逸龍和外野手林知譽，領隊浦韋青表示，在保留名單外的球員，球團還是有意願和球員談續約，這並不是最終的釋出名單。（編輯：張芷瑄）1111209