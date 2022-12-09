更多編輯台推薦新聞：
席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
生活

席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進
國際

美元鈔票首度出現2女性簽名 象徵向平等包容持續邁進

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
汐止民眾疑開瓦斯釀氣爆 2消防員受傷送醫
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300
首頁 / 運動

味全龍契約保留名單唯一未滿60人 藍翊誠議約中

2022/12/9 17:06（12/9 17:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職味全龍隊公布契約保留名單僅59人，是5隊中唯一沒有達60人上限的球隊，領隊丁仲緯解釋，主要是新秀藍翊誠（圖）在當兵、所以還在議約。（中華職棒提供）
中職味全龍隊公布契約保留名單僅59人，是5隊中唯一沒有達60人上限的球隊，領隊丁仲緯解釋，主要是新秀藍翊誠（圖）在當兵、所以還在議約。（中華職棒提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職味全龍隊公布契約保留名單僅59人，是5隊中唯一沒有達60人上限的球隊，領隊丁仲緯解釋，主要是新秀藍翊誠在當兵、所以還在議約，不在名單中的11人還沒有確定要簽回幾人。

中華職棒各隊今天繳交60人契約保留名單，味全龍隊僅交59人，不在契約保留名單球員共11人，包括投手游宗儒、陳良志、廖文揚、林羿豪、陳明軒、劉崇聖，外野手林驛騰、林旺衛、高淮安、曾陶鎔和陳震洋。

領隊丁仲緯表示，沒有提交滿60人主要是今年選秀第7輪選進的左投手藍翊誠還在當兵，所以還在議約期，至於不在契約保留名單中的球員要簽回幾人還不確定。

丁仲緯解釋，根據聯盟規定，新球隊台鋼雄鷹隊與非契約保留名單球員在12月31日前有優先議約權，龍隊先前也有經歷過，所以很清楚這個狀況，龍隊也會綜合評估其他球隊非契約保留名單球員才會做最後決定。

此外，樂天桃猿隊總計6人不在契約保留名單內，包括投手游朝惟、曾琦、張明翔、李承禎、何逸龍和外野手林知譽，領隊浦韋青表示，在保留名單外的球員，球團還是有意願和球員談續約，這並不是最終的釋出名單。（編輯：張芷瑄）1111209

#味全龍
#中職
#藍翊誠
延伸閱讀
藍翊誠台大畢業獲味全龍指名 謙稱「我不是學霸」藍翊誠中職選秀獲味全龍青睞 建中、台大第一人統一獅12人不在契約保留名單 鎖定簽回7人富邦悍將釋出陽耀勳等9人 林益全高國輝溝通續約或轉任可能中信兄弟非契約保留球員12人 張聖豪、黃弘毅等4人簽回
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中信兄弟非契約保留球員12人 張聖豪、黃弘毅等4人簽回