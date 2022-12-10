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PLG牧倫斯狂轟38分 國王客場擊敗勇士

2022/12/10 21:02（12/10 21:10 更新）
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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿隊10日在桃園巨蛋進行主場開幕戰，陣中新秀白曜誠（持球者）拿下12分3籃板6助攻，助隊以102比79擊敗來訪的新竹街口攻城獅隊。中央社記者張新偉攝　111年12月10日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿隊10日在桃園巨蛋進行主場開幕戰，陣中新秀白曜誠（持球者）拿下12分3籃板6助攻，助隊以102比79擊敗來訪的新竹街口攻城獅隊。中央社記者張新偉攝　111年12月10日
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（中央社記者龍柏安台北10日電）本季狀態絕佳、暫居PLG龍頭的新北國王，今天靠著洋將牧倫斯轟下本季新高的38分，加上一哥楊敬敏最後25.6秒內3罰俱中，以103比99擊敗地主台北富邦勇士。

P. LEAGUE+聯盟今天進行兩場比賽，下午由桃園璞園領航猿在主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，傍晚則由台北富邦勇士面對暫居聯盟龍頭的新北國王。

勇士今天上半場打完，還以54比45取得領先，沒想到本季瘦身有成的牧倫斯（Byron Mullens），在下半場火力噴發，他光在第3節就轟下20分，決勝第4節再拿下11分，單是下半場就飆進31分，成了國王逆轉秀的頭號功臣。

第4節最後1分17秒勇士本土射手洪楷傑飆進三分球，將比分追成97比97平，回頭牧倫斯回敬一記三分球，再次拉開差距。

勇士本土前鋒周桂羽上籃切入再將差距縮小至1分差，無奈接下來國王在發邊線球時，裁判響哨認為「野獸」林志傑拉手犯規，由於是防守方在發球前犯規，依規祭出技術犯規。

國王楊敬敏站上罰球線後順利命中，接下來他又在勇士兩名防守球員包夾下，成功製造犯規、兩罰俱中，也將領先擴大至4分，比賽時間也僅剩最後10.1秒。

回頭林志傑嘗試特大號三分失手，勇士反撲無望，最終就以4分之差吞下本季交手的2連敗。

至於主場出擊的領航猿，今天靠著第2節一波32比12攻勢奠定勝基，以102比79大勝新竹街口攻城獅，也摘下對戰2連勝。（編輯：吳協昌）1111210

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