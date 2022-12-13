英熊不滿判決退席 T1聯盟開出10萬罰單

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（中央社記者龍柏安台北13日電）台灣運彩xT1聯盟今天發出公告，對於日前台灣啤酒英熊作客台南台鋼獵鷹比賽，比賽中英熊因不滿裁判判決，全隊退回休息室表達不滿，聯盟今天開出新台幣10萬元罰單。

10日英熊與獵鷹之戰，首節哨音不斷，英熊光在第1節就領到3次技術犯規，也導致全隊難以接受，選擇離席表達抗議。

首節還剩4分4秒，英熊本土主控蔣淯安試著抄球後出界，裁判將球權判給獵鷹，英熊板凳席與總教練楊志豪都大表不滿，雙雙領到技術犯規。

英熊全隊情緒爆發的導火線，則是在首節最後58.4秒，獵鷹後衛谷毛唯嘉切入時，蔣淯安伸手抄球，裁判再次響哨，蔣淯安聽到判決後，臉上帶著無奈笑容雙手鼓掌，再被追加了1次技術犯規，此時英熊總經理哈孝遠起身大手一揮，球員全部離場表達不滿，比賽也因此延誤9分鐘後才開打。

T1聯盟今天召開重大決策委員會，認為英熊離席舉動不但影響聯盟形象，也傷害獵鷹主場球迷權益，經決議後裁罰英熊10萬元。

此外，當天比賽中，英熊洋將愛禮（Cleanthony Early）曾對鏡頭比出不雅手勢，聯盟也對他開出2萬元罰單，並記點1次，而他在比賽中曾對防守球員進行激烈衝撞，聯盟事後審閱比賽畫面後，認為這個動作過大，且可能造成球員受傷或引發場內衝突事件，因此給予警告，並強調未來若再犯，將處以罰款與禁賽。（編輯：張芷瑄）1111213