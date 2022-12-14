更多編輯台推薦新聞：
人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說
兩岸

人口多不代表人才多 踢不進世界盃專家有話說

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬
運動

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
農委會調整水果出口 日本最多、中國僅占1.7%
首頁 / 運動

緯創女子高球賽首輪 6人並列領先

2022/12/14 20:14（12/14 21:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
緯創女子高球公開賽14日登場，選手安禾佑在第4洞上演一桿進洞，首輪與其他5名選手同以74桿，暫時並列領先。（TLPGA提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月14日
緯創女子高球公開賽14日登場，選手安禾佑在第4洞上演一桿進洞，首輪與其他5名選手同以74桿，暫時並列領先。（TLPGA提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北14日電）緯創女子高球公開賽今天登場，受風勢與大陸冷氣團影響，無人打出低於標準桿成績，安禾佑、劉嬿、石澄璇、姚宣榆、張靖翎、張雅淳等6名選手，首輪同以74桿，暫時並列領先。

總獎金50萬美元（約新台幣1540萬元）的緯創女子公開賽，共有102名選手參加，包括96名中、外職業選手與6名業餘球員，今天在桃園市揚昇高爾夫鄉村俱樂部展開首輪賽事。

安禾佑今天在第4洞上演一桿進洞，也是個人生涯在正式比賽第2次，另有1鳥、2柏忌與1記3柏忌，以高於標準2桿的74桿，與2020年賽事冠軍石澄璇、劉嬿、姚宣榆、張靖翎、張雅淳等人並列領先。

安禾佑今年上半年在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）次巡賽陷入低潮，下半年成績回穩後，最後年終排名上升，將可繼續參加明年次巡賽，她表示，心態有所調整，比賽環境也漸漸適應，相信明年會更好。

旅美高球一姐徐薇淩這次也有參賽，首輪以78桿，並列第9。

李旻剛通過LPGA資格考，上午6時多抵台後就直衝球場，首輪以81桿繳卡，暫時並列第32。

李旻說，這是她第一次一下飛機就趕到球場比賽，「不過打得不好，越打越生自己的氣，希望明天可以打得更好」。（編輯：張芷瑄）1111214

#安禾佑
#李旻
#劉嬿
李旻
LPGA資格考 侯羽桑、李旻過關 LPGA美迪惠爾錦標賽 李旻名列65作收
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族