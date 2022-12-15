大專棒球聯賽公開一級8強出爐 環球、萬能降級

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大專棒球聯賽預賽14日結束，南華大學預賽最後一戰擊敗台東大學，最後比較勝負關係後、確定晉級8強；環球科大、萬能科大預賽排名第15、16名，下學年度降至公開二級。圖為萬能科大14日出賽投手楊世賢。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月15日

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）大專棒球聯賽預賽昨天結束，南華大學預賽最後一戰擊敗台東大學，最後比較勝負關係後、確定晉級8強；環球科大、萬能科大預賽排名第15、16名，下學年度降至公開二級。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽於11月22日開打，預賽賽程至昨天結束，南華大學此次比賽打得跌跌撞撞，預賽第一階段以3連敗結尾，預賽第二階段開打又先吞下3連敗，排名一度落到第13名。

南華大學棒球隊總教練蔡仲南直言，6連敗期間守備是最大的問題，「一開始不斷跟球員們溝通，但後來還是不行，就用比較嚴厲的方式要求、指責，希望他們要懂得珍惜比賽。」

南華大學昨天預賽最後一戰與台東大學交手、拿下勝利，預賽戰績與台北市大、美和科大同為8勝7敗，比較勝敗關係後，美和、南華晉級8強。

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台體大預賽戰績12勝3敗、表現亮眼，以預賽排名第一晉級8強，接著依序排名為嘉義大學、文化大學、國立體大、台東大學、輔仁大學、美和科大和南華大學；8強複賽預計12月26日在台中開打。

環球科大與萬能科大預賽戰績同為3勝12敗，比較對戰後環球科大排名第15、萬能科大排名第16，根據規定，大專棒球聯賽（公開一級）最後2名的球隊，下個學年度將被降級打公開二級賽事。（編輯：張雅淨）1111215