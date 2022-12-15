緯創女子高球公開賽次輪 張雅淳獨居領先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職業高球好手張雅淳15日在緯創女子高球公開賽次輪，打出低於標準1桿的71桿，以2回合總桿高於標準1桿的145桿，獨居首位。（TLPGA提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職業高球好手張雅淳今天在緯創女子高球公開賽次輪，打出低於標準1桿的71桿，以2回合總桿高於標準1桿的145桿，獨居領先。

總獎金50萬美元（約新台幣1545萬元）的緯創女子公開賽，今天在桃園市揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行第2回合，因天候狀況不佳，大會在上午11時宣布暫停比賽1小時，直到中午12時再重啟比賽。

首輪結束一度有6名選手並列領先，張雅淳次輪抓下5鳥，另有2柏忌及1記雙柏忌，揮出71桿，2輪合計145桿，以1桿之差，獨居首位。

張雅淳表示，上午因一陣陣刮風下雨，大會曾暫停比賽1小時，「讓我們緩緩心情，休息一陣子，很不錯的做法」，她認為，在天候不佳狀況下比賽，每一回合都是學習，不要想太多，一桿一桿慢慢來，以平常心視之。

安禾佑與姚宣榆今天都揮出平標準桿的72桿，2輪累計同以146桿，暫時並列第2。

程思嘉今天繳出全場最低桿的70桿，2回合合計高於標準7桿的151桿，排名自第32名上升至第8位。

前2輪比賽結束，大會取2回合總桿161桿為晉級線，共53名選手（包括1名業餘選手）晉級後2回合決賽。（編輯：張芷瑄）1111215