郭泰源亞錦賽17局傳奇 曾智偵揭秘看金庸武俠練功

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）台灣棒球名人堂今天舉行球星球迷會，眾多退役球星齊聚，曾智偵揭秘1983年亞錦賽，郭泰源單日2戰投17局的秘密，是在休息室看金庸武俠小說，郭泰源則說難忘甘蔗汁。

台灣棒球名人堂協會今天舉辦「飛躍30球迷會球星」，眾多退役球星林華韋、楊清瓏、郭泰源、趙士強、曾智偵、李來發等人齊聚，回憶1982至1992年期間的國際賽和回憶。

退役球星曾智偵一開口就爆料，回憶1983年亞洲棒球錦標賽的種種，提到趙士強預賽與日本隊比賽，漏球讓台灣輸掉比賽，他誇張的形容，「那天賽後大家都不敢去趙士強的房間，感覺他的房間會滲水（淚水）出來」。

曾智偵也提到，真正的英雄會在挫敗中再站起來，趙士強在決賽與日本隊加賽時敲出再見全壘打，幫助台灣取得1984年奧運參賽門票。

曾智偵接著將焦點轉到郭泰源身上，郭泰源當年比賽，先在對韓國隊比賽後援登板，接著休息30分鐘，加賽與日本比賽又登板，單日2戰投17局、最快球速154公里，投球數破200顆，也是台灣棒球史上的傳奇。

曾智偵說，當時與韓國隊比賽，郭泰源在休息區待命時正看著武俠小說，教練團打電話來要郭泰源準備，郭泰源放下小說、手臂轉了轉就登板，開啟了他17局的傳奇。

郭泰源笑著說，「那時候在看金庸武俠是事實，可能當時神經比較大條」，但也不忘調侃坐在一旁的趙士強說，「如果他沒有跌那一跤、就不會有我的17局」。

除了金庸武俠小說，郭泰源也表示，當時最難忘的是2場比賽中間30分鐘的休息時間，不知道誰拿了甘蔗汁給他喝，並說喝甘蔗汁體力比較好，「韓國怎麼會有甘蔗汁，現在還是個謎」。（編輯：張芷瑄）1111217