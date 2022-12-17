更多編輯台推薦新聞：
寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終
娛樂

寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

高中鋁棒聯賽 平鎮、北科附工晉級4強

2022/12/17 16:50（12/17 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）8強戰17日登場，桃園市平鎮高中派出左投林孟佶先發，主投4局失2分，率隊以9比2拿勝，晉級4強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月17日
111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）8強戰17日登場，桃園市平鎮高中派出左投林孟佶先發，主投4局失2分，率隊以9比2拿勝，晉級4強。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北17日電）高中鋁棒聯賽8強今天舉行，平鎮高中由左投林孟佶先發，投4局失2分，率隊以9比2擊敗台東體中、晉級4強；北科附工趙睿勝、吳鼎軒開轟，率隊以11比6擊敗大溪高中晉4強。

111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）8強今天舉行，上屆亞軍平鎮高中與台東體中交手，台東體中開賽有攻勢，1局上靠著朱盟二壘安打先馳得點，李立威補上安打，送回團隊第2分。

平鎮高中1局下追分，靠著單局4安、2保送、對手2次守備失誤，一口氣打了10人次，攻下5分大局、翻轉戰況。

平鎮2局再起攻勢，靠著保送、短打推進、胡振利適時安打添分，再靠著楊子濬、哀宥宇安打攻占滿壘，滿壘時選到保送擠回第7分，3局黃天賜安打開啟攻勢，再靠著短打推進、暴投、失誤跑回分數，楊子濬補上安打，送回球隊第9分，平鎮順利拿下比賽勝利。

平鎮先發投手林孟佶投4局被敲4支安打，投出8次三振，失掉2分責失分，林沅慶後援1局被敲2支安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利。

北科附工今天8強與大溪高中交手，大溪1局上先馳得點，北科附工1局下追分，靠著單局1次四壞保送、2次觸身球保送，接連4支安打，攻下5分大局。

大溪2局上追回3分，3局上再追回1分、扳平比數，北科附工3局下再起攻勢，靠著接連2支二壘打先超前比數，再靠著失誤跑回1分，趙睿勝開轟、2分砲替球隊多添保險分。

北科附工4局再起攻勢，吳鼎軒再補上場內2分砲，幫助球隊拉開領先差距，大溪6局上追回1分、追分不及，吞下敗仗。

北科附工曾於103學年度拿下鋁棒聯賽冠軍，當時球隊名稱是桃園農工，104學年度則是亞軍，今天拿勝也是睽違7年重返高中鋁棒聯賽4強。（編輯：張芷瑄）1111217

111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）8強戰17日展開，桃園市北科附工靠著趙睿勝、吳鼎軒開轟，率隊以11比6拿勝闖4強，球員們難掩興奮開心神情。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月17日
111學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）8強戰17日展開，桃園市北科附工靠著趙睿勝、吳鼎軒開轟，率隊以11比6拿勝闖4強，球員們難掩興奮開心神情。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年12月17日
#北科附工
#大溪高中
#林孟佶
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族