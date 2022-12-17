熬過魔鬼教頭林敏政操體能 郭泰源：到日本像天堂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣棒球名人堂協會17日在台北舉行「飛躍30球迷會球星」活動，邀請多名退役球星齊聚分享往日回憶，而眾人口中的「魔鬼教頭」林敏政（左3）也出席。中央社記者謝靜雯攝 111年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北17日電）台灣棒球名人堂今天舉辦球星球迷會，退役球星口中的「魔鬼教頭」林敏政出席，趙士強回憶當時沒有一人沒被操到吐，郭泰源也笑說經歷過「非人」的訓練、到日本就像天堂。

台灣棒球名人堂協會今天舉辦球星球迷會，眾多傳奇退役球星包括林華韋、楊清瓏、郭泰源、趙士強、曾智偵、李來發、郭李建夫、黃忠義等人齊聚，分享1982至1992年期間的國際賽和種種訓練回憶。

退役球星口中的「魔鬼教頭」林敏政也有出席，趙士強說，台灣近代棒球史中，台灣的棒球訓練和棒球觀念有新的改造，林敏政、李來發、高英傑是重要的「鐵三角」。

趙士強笑說，林敏政的魔鬼訓練不是從國手才開始，在自己就讀美和中學時期，只要聽到林敏政要來幫球隊訓練體能，大家那週就開心不起來，「60、70名球員，沒有一個沒被操到吐」，但趙士強也提到，體能真的是基礎，對棒球選手來說非常重要，並開玩笑說：「那個時候很討厭聽到林敏政3個字，現在已經原諒他了。」

曾智偵說，林敏政是魔鬼，後來才發現被林敏政指導過的球員，之後在球場上很少有不必要的傷害，棒球生涯的基礎是完整的體能。

郭泰源透露對以前林敏政每天吹口哨叫大家起床的片段印象深刻，「隊友聽到口哨聲就變臉，但我可能以前體力比較好，沒什麼特別的情緒」。

郭泰源感謝林敏政以前的魔鬼訓練，「講真的，日本的訓練真的蠻操的，但接受過林敏政這種不是人過的訓練生活，日本根本是天堂」。（編輯：張芷瑄）1111217