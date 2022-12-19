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「東體彭于晏」李育朋盼機會 富邦U18好投

2022/12/19 18:15
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（中央社記者謝靜雯新北19日電）「東體彭于晏」李育朋今天在富邦U18中繼登板，投1.2局無失分、表現不差；李育朋少棒、青少棒都在桃園，因為想爭取更多機會到台東打球，姑丈「張班長」張志強也會給他建議。

台東體中代表台東縣隊參加2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，今天與雲林縣隊交手，台東縣隊高一投手李育朋中繼登板，投1.2局被敲1支安打，投出2次保送、無失分，表現不差，球隊終場以3比1拿勝。

李育朋少棒、青少棒分別在桃園仁善、新明打球，高中選擇到台東體中。他表示，是自己的意思，希望可以爭取更多發展空間。他也提到在桃園時曾與平鎮打交流賽，有學到一些東西，到台東可以看看不同的環境，學習好的部分。

今天也是危機登板，李育朋表示，很習慣這樣的場面，登板就是看可以幫助球隊什麼，拿出最好的實力幫助球隊搶勝，今天最快球速約134公里，也差不多是生涯最快球速。

李育朋的親戚有不少人也是球員，統一獅隊退役球星、「張班長」張志強是他的姑丈，張泰山也是他的親戚，李晨薰則是他的堂哥。

李育朋表示，有時候會請教張志強需要注意什麼，剛升上高中要學習的東西還很多，張志強提醒不要為了增加球速硬催，要懂得保護手。

李育朋的外型也很亮眼，有人說他長得像歌手倪安東，但他說更多人認為像彭于晏，被問起比較喜歡被說像誰，他笑說：「彭于晏，但我可能帥一點。」（編輯：管中維）1111219

#李育朋
#彭于晏
#張志強
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