庫茲馬領軍 巫師險勝太陽中止十連敗

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美國職籃華盛頓巫師21日由庫茲馬（圖）攻下29分，以113比110險勝鳳凰城太陽，中止十連敗。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社鳳凰城20日綜合外電報導）庫茲馬（Kyle Kuzma）今天攻下29分，率美國職籃NBA華盛頓巫師以113比110險勝鳳凰城太陽，中止十連敗。

美聯社報導，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天因總教練小昂塞爾德（Wes Unseld Jr.）所說的「非COVID疾病」而缺陣，替補中鋒葛佛（Daniel Gafford）表現稱職，貢獻12分8籃板，助隊拿下11月28日以142比128大勝明尼蘇達灰狼以來的首勝。

畢爾（Bradley Beal）上半場被守死僅得2分，全場20投8中攻下27分，包括倒數14秒把領先拉開至5分的兩顆罰球。阿維迪亞（Deni Avdija）襄助16分、10籃板。

太陽則以沙米特（Landry Shamet）本季新高的31分最多，他也投進生涯最多的9記三分球，艾頓（Deandre Ayton）則有30分13籃板表現。

布克（Devin Booker）自17日對紐奧良鵜鶘一戰轟下58分後，已連兩場因鼠蹊部疼痛而缺陣。

昨天對戰洛杉磯湖人攻下28分的保羅（Chris Paul），今天直到第3節中段才得分，最終交出12分10助攻表現。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111221