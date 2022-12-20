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安特托昆博砍42分宰鵜鶘 公鹿戰績傲視全聯盟

2022/12/20 15:54（12/20 16:12 更新）
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密爾瓦基公鹿19日以128比119擊敗紐奧良鵜鶘，功臣安特托昆博（持球者）攻下42分、10籃板。（圖取自twitter.com/Giannis_An34）
密爾瓦基公鹿19日以128比119擊敗紐奧良鵜鶘，功臣安特托昆博（持球者）攻下42分、10籃板。（圖取自twitter.com/Giannis_An34）
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（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職籃NBA「字母哥」安特托昆博今天攻下42分、10籃板，助密爾瓦基公鹿以128比119擊敗球星威廉森所屬的紐奧良鵜鶘，目前公鹿戰績以22勝8敗暫居全聯盟第一。

法新社報導，兩度奪得年度MVP的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天17投12中、22罰17中，在禁區發揮宰制力。

公鹿有效壓制鵜鶘明星前鋒威廉森（Zion Williamson），威廉森全場16投僅7中，繳出18分，另有7籃板、7助攻。

但公鹿專心對付威廉森，也讓鵜鶘在外線有可乘之機，211公分中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）攻下37分含7記三分球，麥卡倫（CJ McCollum）則貢獻31分與6記三分球。

兩人幫助鵜鶘緊咬比分，卻不足以超越公鹿，羅培茲（Brook Lopez）和哈勒戴（Jrue Holiday）也各自為公鹿進帳30分和18分。

第4節公鹿一度領先多達18分。終場前1分32秒時，鵜鶘靠麥卡倫破網將差距縮小至3分，但哈勒戴隨後一記三分球和羅培茲的切入上籃，助公鹿擺脫糾纏。

公鹿今天賽後，戰績提升至22勝8敗，暫居全聯盟之冠。鵜鶘本月稍早靠7連勝短暫躍居西區第一，如今苦吞4連敗，以18勝12負落至西區第四。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1111220

#密爾瓦基公鹿
#威廉森
#安特托昆博
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