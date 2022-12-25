王宇傑曾有職棒隊招手心癢 留台電磨鍊膽識佳

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台灣電力棒球隊19歲投手王宇傑（圖）曾有職棒球隊向他招手，數度「心癢」想要挑戰職棒，最後留在台電磨鍊；25日爆米花棒球聯盟決賽，王宇傑中繼登板1局無失分，球隊終場以6比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年12月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）台灣電力棒球隊19歲投手王宇傑曾有職棒球隊向他招手，數度「心癢」想要挑戰職棒，最後留在台電磨鍊，總教練鄭竣哲誇他膽識佳。王宇傑今天在爆米花決賽登板，中繼1局無失分。

王宇傑開始練投時間較晚，在就讀台東體中高二升高三時，打擊沒有特別突出，教練團看他的臂力好，讓他改練投手，他也展現極佳天分，先天條件不錯，改練投手不到一年，球速就飆到約145公里。

王宇傑高中時期就有球探關注，他曾考慮畢業投入中職選秀，後來台灣電力找他，在評估過後先到台電打球，進台電後有穩定表現，球速提升至147公里，又有職棒球隊招手，讓他再度「心癢」，但去年因為手部肌腱發炎休息一陣子，讓他打消選秀念頭。

今天爆米花棒球聯盟決賽，台灣電力與桃園市成棒隊交手，王宇傑中繼登板1局，投出1次三振、1次保送，無失分，球隊終場以6比0拿勝。鄭竣哲誇王宇傑膽識佳，只是身體太過單薄，需要再練壯一點。

王宇傑表示，因為發炎的傷勢反覆，本來多是先發出賽，爆米花移往中繼調整，感覺沒有差太多，確定要出賽，就能馬上調整進入比賽狀況。

王宇傑表示，加入台電第2年，球速和控球都有再進步，學長也會提醒不要想太多。同樣是19歲，看到合庫金庫投手賴延峰爆米花表現亮眼，寫下無安打比賽難得紀錄，王宇傑笑說很羨慕，但這種紀錄可遇不可求。（編輯：管中維）1111225