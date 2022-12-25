PLG盧峻翔決勝節挺身而出 領航猿收7連勝

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿後衛盧峻翔（前）25日歷經前12投都落空，決勝節挺身而出，單節貢獻10分，率隊以90比85擊退台北富邦勇士，拿下隊史最佳7連勝。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月25日

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿後衛盧峻翔今天歷經前12投都落空，決勝節挺身而出，單節貢獻10分，擋下台北富邦勇士反撲，率隊以90比85拿下隊史最佳7連勝。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天在兩地上演「耶誕大戰」，新北國王在客場台中洲際迷你蛋出戰福爾摩沙台新夢想家，以99比90收下3連勝。

台北富邦勇士23日在領先22分情況下，遭到國王隊逆轉，今天作客桃園市立綜合體育館，與近期拉出6連勝的桃園璞園領航猿交手，兩隊本季首度碰頭。

領航猿上半場進攻端擁有艾爾斯（Jeff Ayres）、桑尼（Sani Sakakini）火力支援，防守端則讓勇士隊洋將強森（Chris Johnson）、辛特力（Michael Singletary）合計得9分，領航猿上半場結束以47比39領先。

勇士隊第3節展開反攻，將差距縮小至4分差，領航猿決勝節前5分多鐘進攻當機、僅得2分，勇士隊靠著多點開花攻勢，以80比74反超。

不過，勇士隊隨後兩波進攻發生失誤，錯失拉開比分機會，反讓領航猿迎頭趕上，領航猿盧峻翔前12次出手都落空，在倒數2分27秒終於投進第一球，幫助球隊扳平比分，且最後一分鐘連得4分，奠定勝基，最終以5分差有驚無險收下勝利。

領航猿桑尼攻下全隊最高28分，另有11籃板，而盧峻翔全場拿下10分都是集中在決勝節，外加5籃板，2助攻，也是領航猿能夠奪得7連勝的關鍵。

盧峻翔賽後接受轉播單位訪問時坦言，前面投不進的時候，心情很複雜，後來在外線手感不佳情況下，改試著切入籃下，感謝教練、隊友在旁持續鼓勵，「他們認為第4節就是屬於我的時間」。（編輯：管中維）1111225