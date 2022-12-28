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張文賢爆米花展「腳程」 女兒出生更堅定留合庫

2022/12/28 19:27
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（中央社記者謝靜雯新北28日電）合作金庫張文賢爆米花棒球賽冠軍戰展現「腳程」，跑出2支內野安打，再靠著陳孝允再見安從一壘直奔本壘，跑回球隊再見分；張文賢也曾考慮投入選秀，但女兒的出生讓他更堅定留在合庫。

24歲野手張文賢青棒、成棒時期也有多次國家代表隊資歷，2019年投入中職選秀沒有獲得球隊青睞，2020年到合作金庫棒球隊當預備球員。

張文賢坦言，今年也曾猶豫要不要參加中職選秀，但教練團有分析利弊，也明白留在合庫是比較穩定的選擇，但他也透露下定決心最主要的原因，是女兒剛出生，有了家庭、有了小孩，要想得更多。

張文賢與李亦崴26日向公司報到成為正式職員，張文賢今天在爆米花棒球聯盟決賽與台灣電力交手也有表現，比賽後半段上場代打，雖然多是執行戰術，但也展現「腳程」。

張文賢6局跑出一壘方向內野安打，突破僵局制延長賽10局下，再跑出投手方向內野安打，1人出局、滿壘時，陳孝允敲出再見二壘打，張文賢從一壘直奔本壘，跑回球隊致勝分，合庫以5比4順利拿下冠軍。

張文賢比賽結束後還在喘，他笑說知道自己上場的角色就是戰術執行，有機會上場就很專注，延長賽10局看到球打出去就全力衝刺，沒有想太多。

張文賢加入合庫就參與球隊完成爆米花3連霸，被問起有沒有設定什麼目標，他也希望再拚國手，目標明年亞運和亞洲棒球錦標賽。（編輯：陳仁華）1111228

#張文賢
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#李亦崴
陳孝允
陳孝允「太老實」爆米花當MVP 目標再拚亞運
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