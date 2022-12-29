開季12戰吞11敗 PLG鋼鐵人與總教練莫銳解約

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人開季12場比賽吞11敗，球團今天公布教練團異動，解除總教練莫銳職務，將由助理教練洪啟超暫代總教練一職。

鋼鐵人開除總教練已非第一次，上季進軍P. LEAGUE+（簡稱PLG）首季，就曾因戰績不佳，季中換掉總教練貝瑞（DeMarcus Berry），今年7月將首席助理教練格魯諾維奇（Slavoljub Lale Gorunovic）升任總教練，卻在開季前、今年10月底請格魯諾維奇走人，後來由總教練莫銳（Dean Murray）接掌兵符。

鋼鐵人近期陷入5連敗，且開季12場比賽苦吞11敗，勝率僅8%，唯一1勝是在今年12月4日擊敗新北國王，戰績持續低迷，鋼鐵人球團今天發布新聞稿宣布，解除總教練莫銳的職務。

助理教練洪啟超再度臨危受命「代班」總教練，將負責球隊訓練工作，而籃球事務營運長鄭志龍則協助球隊訓練及技術指導等事宜。

鋼鐵人球團除了感謝莫銳這2個月的辛苦付出和訓練外，球團表示，將持續加強教練團戰力，期盼接下來的賽季中能將球隊戰力整合得更加完善。（編輯：張雅淨）1111229