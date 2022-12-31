錢珮芸上演逆轉秀 奪中信高球邀請賽冠軍

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（中央社記者龍柏安台北31日電）在2022年的最後一天，旅美高球名將錢珮芸用一場漂亮逆轉秀封關收尾，她在中信女子高球賽3回合累計以高於標準3桿的219桿逆轉摘冠，抱走新台幣100萬元冠軍獎金。

2022中國信託邀請賽今天在高雄高爾夫俱樂部（澄清湖球場），進行第3回合競桿，原落後1桿的錢珮芸，在最後一天繳出單日最低的72桿，最終以2桿之差，險勝旅日好手吳佳晏，成功捧走金盃。

錢珮芸奪冠後說，很高興能在2022年的最後一天贏得這項冠軍，今年她給自己設定了2個目標，包括保住LPGA（美國女子職業高爾夫巡迴賽）參賽資格，以及在台灣拿下一座比賽冠軍，沒想到她在最後一天順利達標，她也期許明年可以贏得一座LPGA冠軍。

對於這座冠軍，錢珮芸認為參賽陣容眾星雲集，因此強度非常高，她使出渾身解數，把多年來的球技與參賽經驗全都拿出來，也實現對自己的摘冠期許。

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事實上，賽前一晚錢珮芸對爭冠仍有些焦慮，甚至緊張睡不好，她透露，賽前策略就是要盡量打上果嶺，避免短切，「因為高雄球場果嶺前短切非常困難。」而她依照策略嚴格執行，也如願帶來好的結果。

上週才剛在台灣大哥大女子公開賽，打破賽史最低桿紀錄奪冠的吳佳晏，狀態正值顛峰，今天前9洞打完，她還保有1桿領先，不料在後9洞有幾洞推桿發生失誤，加上最後一洞切桿也失手，不僅繳出75桿，也被錢珮芸超車，最後以2桿之差居次。（編輯：郭諭儒）1111231