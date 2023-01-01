大專棒球聯賽 李家明122球完投美和複賽開胡

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）大專棒球聯賽8強複賽今天在台體大的賽事，由美和科大對上輔仁大學，美和科大在李家明完投9局帶領下，最終以3比2力克輔仁大學，複賽勝場開胡。

美和在比賽前段還以1比2落後，雖然安打數較多，但直到7局上才連續得分，郭庭佑率先二壘安打開啟攻勢，接下來吳思傑敲出追平安打，代打的陳冠宏也補上高飛犧牲打，單局2分逆轉比數。

美和7局上連換3名代打收到成效，美和科大總教練鄧蒔陽表示，在場邊準備的板凳球員都會情蒐，「尤其8強複賽，我們後半段上去的打者，發揮都會比先發來得好。」他也指出，全隊共敲出7支安打，若非2次犧牲觸擊戰術執行失敗，分數會更多，「球員給自己太大壓力。」

美和科大先發投手李家明雖然在8局下遭到強襲球正中大腿，仍用生涯單場最多的122球，一路完投9局，總計送出6次三振、失2分。

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李家明表示，被強襲球打到後站立有困難，但經防護員噴冷凍劑有比較緩和，下場後教練詢問第9局是否續投，他也果斷答應，「比賽前段用變化球，沒花太多體力，雖然前幾局的球數比較多，但丟變化球只要求位置，後面改用直球也可以控進去，整個揮臂力量感覺都沒掉。」

鄧蒔陽稱讚李家明投出大專聯賽代表作，「這場控球做很好的修正，以往他每一場都會有3次以上保送，今天改讓打者去擊球，給守備去做處理，控球和對決內容都很優質。」李家明在預賽時期是美和的贏球保證，4場先發都以勝投作收。（編輯：張雅淨）1120101