T1特攻15記三分球轟倒英熊 勇奪6連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職籃T1聯盟新北中信特攻2日靠著謝亞軒單場飆進6顆三分球，攻下22分，最終以112比75力挫台灣啤酒英熊，收下6連勝。（新北中信特攻提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天靠著4名球員得分超過20分，且團隊轟進15記三分球，最終以112比75力挫台灣啤酒英熊，連勝場次也推進至6場。

台灣啤酒英熊洋將愛禮（Cleanthony Early）近日腳趾傷勢缺陣，且提出加薪訴求後，未獲球團同意，在愛禮確定離隊後，英熊近日在主場天母體育館2連戰只能以洋將伊倍（Prince Ibeh）、大勝（Branden Dawson）應戰。

特攻隊開賽靠著阿巴西、謝亞軒與林秉聖在外線合力飆進6記三分球，首節以33比23領先，阿巴西次節手感依舊火熱，上半場獨攬20分，將比分拉開至55比42。

特攻隊上半場8顆三分球，下半場外線手感依舊維持高檔，第3節單節5記三分球，其中謝亞軒貢獻3顆，團隊單節攻下33分，奠定領先地位，最終就以37分差迎接6連勝。

特攻此役先發5人之中，包括阿巴西、謝亞軒與洋將克力斯（Kristijan Krajina）得分都超過20分，而替補出發的洋將康格（Demitrius Conger）則貢獻21分、8籃板。

特攻隊後衛林韋翰近期因傷高掛免戰牌，林秉聖也頂上空缺，進帳5分、2籃板，且單場送出11次助攻，扮演穿針引線角色。

英熊昨天全場飆進16記三分球，今天表現判若兩隊，全場外線23投3中，命中率13%，也種下敗因，洋將大勝表現則是全隊最佳，拿下22分、8籃板、3助攻、2抄截、3阻攻。（編輯：張雅淨）1120102