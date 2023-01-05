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大專棒球聯賽黃群演完封勝 南華奪複賽第4勝

2023/1/5 18:58（1/5 19:11 更新）
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111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）複賽持續展開，南華大學左投黃群5日先發主投9局無失分，送出9次三振，助隊終場以4比0擊敗嘉義大學。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年1月5日
111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）複賽持續展開，南華大學左投黃群5日先發主投9局無失分，送出9次三振，助隊終場以4比0擊敗嘉義大學。（大專體總提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年1月5日
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）大專棒球聯賽公開男一級複賽，南華大學今天靠著先發左投黃群9局無失分完封勝，加上8局打下的4分大局，終場以4比0擊敗嘉義大學，南華目前戰績與台體一樣4勝1敗。

黃群這場比賽用117球完投9局，僅被敲4支安打，有1次四壞球、9次三振，拿下個人在複賽第2勝。南華總教練蔡仲南說：「今天黃群表現很好，有直球、控球，也有變化球。」蔡仲南認為速度是黃群未來的課題，「現在他的變化球有準度，對決球也很到位，速度增進打進職棒很有機會。」

黃群前一場出賽投完8.1局後被敲安打，蔡仲南將他換下場，黃群此戰9局上也被敲出1支安打，蔡仲南說：「今天節奏比上次更好，這是他複賽最後一場比賽，沒什麼狀況就會讓他完成，今天看來對方也掌握不到他的節奏。」

黃群表示，「今天就是要來雪恥。」預賽時黃群也曾先發對戰嘉大，當時僅投6局丟2分，吞下敗投，也讓他有著一定要贏的決心，最後拿下完封勝，他也相當開心。談到這場比賽，黃群表示，盡力去跟捕手搭配，有比較多的內角球，改變投球節奏也發揮不錯效果。

預賽以來黃群的狀況一場比一場好，並在今天完成這次大賽第一次的完投，他說：「休賽期間主要加強自己的小肌肉跟肌耐力。」

南華預賽時以第8名晉級複賽，如今拿下複賽第4勝暫居第一。（編輯：張雅淨）1120105

#黃群
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#南華
蔡仲南
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