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喬科維奇擊退梅迪維夫 挺進阿得雷德網賽冠軍戰

2023/1/8 01:23
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（中央社阿得雷德7日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天克服比賽中途似乎受傷不適的驚嚇，在阿得雷德國際網賽以6比3和6比4擊退俄羅斯對手梅迪維夫，挺進決賽，將與未列名種子的美國好手柯達爭冠。

阿得雷德國際網賽（Adelaide International）是本季首場大滿貫賽澳洲公開賽（Australian Open）的熱身賽，喬科維奇（Novak Djokovic）和梅迪維夫（Daniil Medvedev）都曾是前世界球王，這次交手備受矚目，但曾21度在大滿貫賽封王的喬科維奇很快搶得上風，在首盤以4比2領先。

不過，這盤戰到第7局時，喬科維奇為了擊球勉力伸長身體，看似拉傷左腿筋，似乎有些不適，但他仍繼續奮戰，打出一記漂亮高吊球後才叫暫停療傷。

35歲的喬科維奇以6比3拿下首盤後，第2盤雙方一度戰到3比3平手，但梅迪維夫隨後未能保住發球局，喬科維奇後來演出以時速200公里第二發救了破發點的好戲，穩住戰局，領先到最後。

目前排名世界第5的喬科維奇談起傷勢時說：「還好不太嚴重，如果嚴重，我就不能夠繼續打下去了。」

喬科維奇接下來在冠軍戰的對手是22歲小將柯達（Sebastian Korda），他是因日本對手西岡良仁因傷退賽而得以晉級決賽。（譯者：林治平）1120108

#喬科維奇
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#柯達
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