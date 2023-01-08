大專棒球聯賽東大保晉級生機 教頭點3投手是關鍵

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111學年度大專棒球聯賽（公開一級）台東大學此次複賽跌跌撞撞，8日擊敗輔大、拿下複賽第4勝保晉級生機，游騰堯（圖）負擔吃重也是投手群關鍵。中央社記者謝靜雯攝 112年1月8日

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）大專棒球聯賽（公開一級）上屆亞軍台東大學此次複賽跌跌撞撞，今天擊敗輔大、拿下複賽第4勝保晉級生機，大四投手陽邯杰、游騰堯負擔吃重，大一投手陳子昕適時挺身而出也是關鍵。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學複賽前4戰打完1勝3敗、沒有退路，接著依序擊敗文化大學、台灣體大，今天靠著游騰堯後援3.2局無失分、好投壓制，率隊以2比1擊敗輔仁大學，拿下複賽第4勝、保住晉級4強的機會。

游騰堯此次大專棒球聯賽出賽頻率高，昨天後援登板投3.1局拿下勝投，今天關鍵時刻還是讓他登板，總教練王信民表示，今天比賽很關鍵，球隊中最穩定的投手還是他，需要有人跳出來，「這次比賽也很辛苦游騰堯」。

除了游騰堯外，王信民也點名另外一名大四投手陽邯杰表現是關鍵也很辛苦，投手群戰力比較吃緊的狀況下，只能靠兩名大四投手把關，另外大一投手陳子昕表現也很不錯。

游騰堯今天後援登板，是複賽第6場出賽，6場出賽都是後援，戰績2勝2敗1次救援成功，他表示，雖然會疲勞，但是大學最後一年了，不想要留下遺憾。

陽邯杰近兩戰也有中繼登板，今天中繼投3局無失分，也是複賽第6場登板，戰績2勝。陽邯杰直球最快球速約在146公里，此次比賽也有被測到一顆149公里的速球，還有不錯的卡特球，加上之前有入選U23世界盃培訓隊磨練更成熟。

游騰堯是去年U23世界盃棒球賽國手，有了國際賽磨練更沉著冷靜，他表示，可以站上場替球隊貢獻就很開心，也感謝陽邯杰幫忙減少了投手群的負擔。游騰堯也稱讚大一學弟陳子昕表現很好，剛升上大學就可以銜接很好，相信未來能發展得不錯。（編輯：張雅淨）1120108