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T1特攻不敵海神 中斷6連勝

2023/1/8 18:24
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻今天上半場結束還領先7分，下半場投籃命中率下滑，加上失誤增加，末節又被高雄全家海神轟下43分，特攻隊最終以87比105落敗，中斷6連勝。

新北中信特攻近期拉出6連勝，締造聯盟新紀錄，今天作客高雄巨蛋，出戰高雄全家海神，而特攻隊過去未曾在海神隊主場取得勝利，此役要挑戰客場魔咒。

雙方上半場戰況膠著，中信特攻謝亞軒一開賽就火力全開，連投帶切、獨拿7分，海神隊也在吳曉謹高命中率的帶領下，緊咬比分，半場結束特攻隊以50比43領先。

易籃再戰，海神在布銳克曼（Jason Brickman）與于煥亞連續投進3顆三分球的帶領下，打出一波11比0的攻勢，而特攻隊在第3節面對海神隊防守加壓下，單節多達6次失誤，且團隊命中率低迷，讓海神隊一舉將落後的比分反超。

比賽進入決勝節，海神隊單節投進8顆三分球、灌進43分奠定勝基，澆熄特攻反撲氣燄，特攻最終以87比105輸球，6連勝止步。

「今天團隊上、下半場判若兩隊。」中信特攻總教練李逸驊賽後表示，上半場團隊防守做得非常好，但下半場，海神隊連續投進三分球後，也激起對方捍衛主場勝利的意志力。

儘管目前仍暫居例行賽龍頭，但李逸驊認為，這場比賽將是球隊在邁向總冠軍的路上，必須要面對的課題。

海神隊此役包括洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）21分、11籃板、3助攻在內，全隊共5人得分雙位數。特攻隊洋將康格（Demitrius Conger）和阿巴西各得19分，為全隊最多。（編輯：張雅淨）1120108

#海神隊
#新北中信
#李逸驊
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