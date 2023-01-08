吳家凱無四死球完投勝 大專棒球聯賽南華晉4強

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大專棒球聯賽（公開一級）複賽，南華大學8日與美和科大交手，南華吳家凱（圖）完投9局失1分，率隊以4比1拿下複賽第5勝，繼107學年度後再闖4強，成為第一支確定晉級4強的球隊。中央社記者謝靜雯攝 112年1月8日

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）大專棒球聯賽（公開一級）南華大學今天與美和科大交手，南華吳家凱完投9局失1分，捕手邱亭堯超前安，以4比1拿下複賽第5勝，繼107學年度後再闖4強，成為第一支確定晉級4強的球隊。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽南華大學今天與美和科大交手，南華3局上靠著劉子杰安打先馳得點，美和科大5局下靠著林昱諺安打、扳平比數。

南華大學7局攻勢再起，邱亭堯適時安打送回球隊超前分，陳嘉翔補上安打替球隊多添1分保險分。南華9局上再靠著接連安打、滾地球跑回團隊第4分，順利拿下比賽勝利。

南華左投吳家凱展現壓制力，今天先發用107球完投9局，僅被敲出6支安打，投出9次三振、無四死球，失掉1分責失分，好投壓制幫助球隊搶下關鍵勝利，也獲選單場MVP。

大一的吳家凱投出生涯首場完投勝，他直言很意外、沒有在預設的目標中，他也感謝從高中就一路同隊的學長捕手邱亭堯引導，兩人相差一屆，從大同高中、南華大學都當隊友。吳家凱表示，今天配球上照著邱亭堯的想法，邱亭堯今天也打回超前分，「我認為今天他也是MVP」。

邱亭堯目前大二，總教練蔡仲南表示，邱亭堯本來就是能力不錯的捕手，只是經驗不足，在關鍵時刻還是需要不斷地提醒他，跟他說合適的配球策略。

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今天比賽前半段一度僵持不下，南華7局找到突破口，蔡仲南提到，美和今天先發投手李家明有球速也有控球，還搭配不錯的滑球和曲球，讓打者不好掌握，後半段觀察到對方投手疲累了，急著搶好球數，使用比較多的打跑戰術破壞對方節奏，也收到不錯的效果。

南華大學預賽一度吞下6連敗，後來以第8名成績晉級複賽，沒想到卻成為第一支晉級4強的球隊，蔡仲南表示，此批球員跟前一次打入4強的陣容差很多，經過換血，比較多年輕、經驗不足夠的球員，可以一路闖進4強也要謝謝佛光山師父的引導，「佛教和運動結合，幫助球員心情更安定。」（編輯：張雅淨）1120108