南華投手吳家凱有王鏡銘影子 蔡仲南親授指叉球

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽南華大學大一投手吳家凱今天9局無四死球完投勝，率隊取得4強門票，「指叉球王子」南華總教練蔡仲南親授指叉球，也點出吳家凱特色像統一獅隊投手王鏡銘。

南華大學在111學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽打得不順利，最後以第8名成績晉級8強，沒想到今天擊敗美和科大後，成為首支取得4強決賽門票的隊伍。

今天關鍵比賽由大一投手吳家凱先發，吳家凱用107球完投9局，僅被敲出6支安打，投出9次三振、無四死球，失掉1分責失分，好投壓制美和科大，幫助球隊搶下複賽關鍵第5勝，獲選單場MVP。

南華總教練蔡仲南表示，吳家凱本來是隊上的後援投手，因為主力先發受傷，才把他拉到先發位置，但也提到吳家凱未來若要繼續當先發，決勝球還需要再加強。

蔡仲南過去以拿手指叉球獲「指叉球王子」美名，他也透露，吳家凱到先發位置後，直球、滑球和曲球這樣的球路不太足夠，所以有教他指叉球，希望增加對決武器，今天比賽也有投約4、5顆。

被問起吳家凱的特色，蔡仲南表示，吳家凱球速不到140公里、不算突出，但有左投優勢，直球不好打、初速很快，型態很像中職統一獅隊投手王鏡銘，「很敢投，速度雖然不快但控球很到位。」

蔡仲南提到，吳家凱還有很多課題，下盤運用增加，才有機會能變成大投手，指叉球練習時投得很好，但正式比賽還不能隨心所欲，還需要一點時間。

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吳家凱表示，從後援轉先發感覺很不一樣，先發需要顧慮比較多東西，後援比較能全力投、比較放得開。今天投出生涯首場完投勝，他表示，比賽前半段對方跟不太到直球，後面自己球速往下掉，想辦法把球壓在邊邊角角的位置，收到不錯成效。

有「指叉球王子」親授指叉球，吳家凱表示，目前只學到40%，還沒有到最好，知道教練過往用這個拿手球路打天下，「他願意教我，可以挖多少我就盡量挖寶。」（編輯：張雅淨）1120108