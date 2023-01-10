PLG夢想家宣布洋教頭下課 賴柏霖接掌兵符

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北10日電）PLG福爾摩沙台新夢想家球團今天宣布，與洋教頭朱利爾斯結束合作關係，接下來球隊兵符將由現年33歲的本土教練賴柏霖接掌，他也是2大職籃聯盟中最年輕的總教練。

P. LEAGUE+聯盟福爾摩沙台新夢想家，前兩季都有打進季後賽，本季戰績卻不盡理想，開季至今僅繳出5勝8負，在聯盟6支球隊當中排名第5，僅優於墊底的高雄17直播鋼鐵人。

來自加拿大的朱利爾斯（Kyle Julius），自2019年起執教夢想家，上週他們才在客場慘敗給爐主鋼鐵人，近況不太理想。

夢想家總經理韓駿鎧也感謝朱利爾斯過去幾年的努力與付出，並提到因新球員磨合狀況、戰績考量及朱利爾斯家庭規劃等因素請辭，「這是一個沉重的決定，不過球團也決定尊重教練的選擇，真心感謝他付出的一切」。

對於新任總教練人選，韓駿鎧提到，賴柏霖自夢想家建隊就是教練團的一員，「經過內部討論，我們一致認同要將原助理教練賴柏霖升至總教練的職位，他不但是夢想家的元老，也是陪伴夢想家一路成長的關鍵角色」。

33歲的賴柏霖，將是台灣2大職業籃球聯盟當中最年輕的總教練，2年多前新竹街口攻城獅總教練林冠綸曾以36歲接掌攻城獅兵符，而賴柏霖則改寫了這項紀錄。

賴柏霖表示，很興奮能接下這個具有挑戰性的任務，「執行上我們會延續原有的攻守體系，一樣希望其他球隊面對夢想家的攻防都是辛苦的，並維持和強化夢想家團結與強悍的球隊文化」。（編輯：張芷瑄）1120110