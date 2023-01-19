莫瑞攜手楊恩 老鷹擊退獨行俠奪4連勝[影]
2023/1/19 14:55（1/19 15:06 更新）
亞特蘭大老鷹球星楊恩（中）18日拿下18分，率隊擊敗獨行俠。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
（中央社達拉斯18日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今晚以130比122擊敗達拉斯獨行俠。儘管獨行俠唐西奇進帳30分，媲美攻下同樣分數的莫瑞，不過獨行俠仍不敵9名輪替球員中就有8人得分雙位數的老鷹。
這是唐西奇（Luka Doncic）與老鷹楊恩（Trae Young）兩位同梯球星再次正面對決。唐西奇、楊恩在2018年選秀分別以第3順位、第5順位被老鷹和獨行俠選中，選完之後雙方球隊立刻交換。楊恩今天為老鷹拿下18分12助攻，唐西奇此役進帳30分。
柯林斯（John Collins）挹注19分，助老鷹取得本季新高4連勝。老鷹戰績來到23勝22敗，自去年12月27日以來首次勝率過半。
莫瑞（Dejounte Murray）賽後說：「我們現在打好48分鐘，而不僅僅是24分鐘或30分鐘。」
他並說：「我們帶著想要繼續前進和再度獲勝的心態來到這裡。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120119
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