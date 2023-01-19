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亞當斯關鍵補籃 灰熊擊敗騎士奪11連勝[影]

2023/1/19 13:57（1/19 14:30 更新）
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NBA曼菲斯灰熊18日靠亞當斯致勝補籃，最後以115比114險勝克里夫蘭騎士。（圖取自facebook.com/MemphisGrizzlies）
NBA曼菲斯灰熊18日靠亞當斯致勝補籃，最後以115比114險勝克里夫蘭騎士。（圖取自facebook.com/MemphisGrizzlies）
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（中央社曼菲斯18日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天在主場靠亞當斯（Steven Adams）致勝補籃，最後以115比114險勝克里夫蘭騎士，取得平隊史紀錄的11連勝。

法新社報導，這場緊張刺激的比賽在剩不到17秒時，灰熊莫蘭特（Ja Morant）上籃取分不成，被一旁的隊友紐西蘭籍中鋒亞當斯補進。

灰熊小前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）隨後在終場前賞了騎士一記火鍋，阻止控球後衛賈蘭德（Darius Garland）投中壓哨三分球。

灰熊貝恩（Desmond Bane）砍下全隊最高25分，莫蘭特則拿下24分8助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr）挹注15分，亞當斯得到13分10籃板「雙十」數據。

灰熊取得11連勝，追平上個賽季創下的球隊最長連勝紀錄，並以31勝13負戰績緊追西區龍頭丹佛金塊（32勝13負）之後。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120119

#亞當斯
#灰熊
#NBA
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