爆冷擊落第6種子 萊赫茨卡晉澳網男單8強

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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）來自捷克的非種子球員萊赫茨卡今天以4比6、 6比3、7比6（7比2）、7比6（7比3）拍倒第6種子加拿大的奧格-阿里辛，挺進澳洲網球公開賽男單8強。

路透社報導，22歲的奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）開賽第3局即破發，35分鐘就拿下首盤，沒想到非種子球員萊赫茨卡（Jiri Lehecka）後發先至主宰場上局面。

拿下第2盤後，第3盤萊赫茨卡以精湛的網前截擊保住發球局，將戰線逼入搶七，接著再靠去年打進澳網男單8強的奧格-阿里辛失誤，再下一城。

眼看自己有望生涯首度挺進大滿貫賽8強和第一次擊敗世界職業網球協會（ATP）排名前十名選手，21歲的萊赫茨卡加足馬力，第4盤再度戰到搶七，最後更以一記高水準的穿越球，7比3拿下末局。

今天男單另一場比賽，美國22歲小將柯達（Sebastian Korda）以3比6、6比3、6比2、1比6、7比6（10比7）拍倒波蘭好手胡爾卡（Hubert Hurkacz），生涯首度打進大滿貫8強。

第3輪擊敗澳網男單前兩屆亞軍俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）的柯達，今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）對戰打進2021年溫布頓網球錦標賽4強的胡爾卡時，開賽後遭遇逆流，第29種子的他趕緊重整旗鼓，拿下接下來兩盤。

第4盤勝出的第10種子胡爾卡，第5盤打到5比5時獲得兩個破發點，但是柯達沉著應戰，將比賽逼入搶十。

決勝局柯達一度取得7比3領先，雖然被胡爾卡追到7比7，他沒有自亂陣腳，最後更以一記反手拍致勝球勝出，結束這場打了快3個半小時的比賽。（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1120122